Dois suspeitos morrem na UPA após serem feridos em ação da Polícia Militar

(Foto:Reprodução) – Dupla teria reagido e disparado contra uma guarnição que estava em uma operação em Icoaraci

Na tarde desta quinta-feira (02), dois homens morreram em uma ação da Polícia Militar durante a Operação Overlord II, no distrito de Icoaraci, em Belém. Ediberto da Silva Lalor Júnior e Ygor Augusto Boução dos Santos teriam, segundo os policiais, reagido e disparado contra uma guarnição, morrendo ao serem baleados no revide por parte dos agentes.

A ação que acabou com a morte dos dois suspeitos foi em uma área de mata próximo à Rua da Olaria, bairro do Tapanã. Os policiais contam que foram ao local ao serem informados de que um grupo de pessoas armadas estava ali no matagal, e chegando ao endereço, os PMs alegam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Os policiais militares contaram que atiraram em resposta, e depois de se aproximarem da área de mata, encontraram Ygor e Edilberto caídos no chão. Os demais suspeitos conseguiram fugir correndo pela vegetação.

Familiares dos dois suspeitos feridos contaram que foram impedidos de chegar perto para socorrê-los, e que os próprios policiais levaram Ygor e Edilberto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, onde foi constatado a morte de ambos.

Os PMs alegaram que os dois seriam traficantes que atuavam na área, sendo que, segundo os policiais, há dias eles vinham se envolvendo em confrontos com a Polícia. Edilberto, que também era conhecido como Junhão, já havia sido detido por assalto à mão armada, tendo inclusive fugindo do sistema penal em outra ocasião e sendo recapturado para concluir o pagamento da pena. Já Ygor Augusto já havia sido detido por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo flagrado com quase quarenta quilos de cocaína em sua última prisão.

Os PMs que participaram da ação que terminou na morte dos suspeitos apresentaram duas armas de fogo que teriam sido apreendidas com eles. O caso foi registrado na 8º Seccional Urbana de Icoaraci.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...