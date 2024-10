Duas crianças morrem após acidente de carro no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | O carro em que as crianças estavam tinha 5 pessoas. O veículo pegou fogo em uma estrada rural na noite deste último domingo (21), em Goianésia do Pará.

Os corpos das duas crianças que morreram em um grave acidente em Goianésia do Pará, no sudeste do estado, foram enterrados nesta segunda-feira (21).

Os corpos dos irmãos Pedro Arthur Sousa, de 4 anos, e Lorenzo Sousa Gomes, de 6 anos, foram enterrados no cemitério de Jacundá.

O carro em que as crianças estavam tinha 5 pessoas. O veículo pegou fogo em uma estrada rural na noite deste último domingo (21), em Goianésia do Pará.

Segundo testemunhas, o incêndio aconteceu depois do motorista perder o controle em uma curva e capotar.

De acordo com a Polícia Militar, uma das crianças morreu carbonizada dentro do carro e a outra não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Os outros três ocupantes estão hospitalizados. A mãe dos meninos foi transferida para o Hospital Metropolitano. Segundo a família, o quadro de saúde é estável.

O companheiro e o filho dele estão internados no Hospital Municipal em Jacundá. Os dois também estão estáveis.

A Polícia Civil disse que vai fazer uma perícia para identificar as causas do acidente. De acordo com a polícia, o motorista não tinha sinais de embriaguez.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/10:25:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...