Instagram e Facebook adotam reconhecimento facial contra invasões de contas

Foto: Reprodução | Meta, dona das duas redes sociais, está testando selfies em vídeo para ajudar quem perdeu acesso a conta. Empresa também anunciou nova verificação contra anúncios que usam imagens de famosos para promover golpes.

O Instagram e o Facebook vão usar reconhecimento facial para verificar a identidade de usuários que perderam o acesso às suas contas e para evitar que pessoas públicas tenham as suas imagens usadas em anúncios fraudulentos.

A Meta, dona das duas redes sociais, disse nesta segunda-feira (21) que está testando a verificação de selfies em vídeo para quem precisa recuperar o acesso aos seus perfis.

O objetivo é ajudar em casos como o de usuários que esqueceram a senha e não têm o celular para receber um código que permite recuperar o acesso, bem como de quem teve a conta invadida após ter sido induzido a dar sua senha para um golpista.

No caso de anúncios fraudulentos, a nova proteção já foi liberada para um pequeno grupo de pessoas públicas. A empresa diz que pretende ampliar o teste em dezembro e, então, oferecer a novidade de forma oficial em 2025.

A mudança busca ajudar famosos que têm suas imagens usadas em anúncios que promovem sites falsos criados para levar vítimas a informar seus dados pessoais ou a transferir dinheiro. Isso pode incluir imagens fora de contexto e imagens adulteradas, os chamados deepfakes.

“Queremos ajudar a proteger as pessoas e suas contas e, embora a natureza adversa desse ambiente signifique que nem sempre acertaremos, acreditamos que a tecnologia de reconhecimento facial pode nos ajudar a ser mais rápidos, mais precisos e mais eficazes”, disse a vice-presidente de Políticas de Conteúdo da Meta, Monika Bickert.

Para a recuperação do acesso a contas, o reconhecimento facial será usado para comparar a selfie que será tirada na hora com as fotos de perfil que existem na conta do usuário que quer recuperar a conta.

A verificação é semelhante à que é pedida por alguns bancos e não ficará visível no perfil, nem para amigos ou outras pessoas no Instagram ou no Facebook. E os dados gerados com a selfie serão excluídos após a verificação, informa a Meta.

A verificação por selfie se junta a outros métodos de recuperação de conta. Até então, em caso de contas comprometidas, a Meta já exigia que o titular enviasse a foto de um documento com o seu nome para ajudar a confirmar sua identidade.

A Meta explicou que já faz uma análise automática de anúncios para verificar o que circula em suas plataformas. A ferramenta verifica elementos como textos, imagens e vídeos em postagens publicitárias, além de receber denúncias de usuários.

Agora, se a empresa suspeitar de um golpe de um anúncio fraudulento envolvendo famosos, ela usará o reconhecimento facial para comparar rostos que aparecem na foto ou no vídeo com fotos de perfil de pessoas públicas no Instagram e no Facebook.

Se houver correspondência, o anúncio será bloqueado por violar as políticas da Meta. As figuras públicas incluídas no teste serão informadas por notificação e poderão desabilitar a proteção extra a qualquer momento por meio de sua Central de Contas.

A empresa diz que também estuda ampliar a verificação para contas que se passam por figuras públicas para induzir pessoas a caírem em golpes.

