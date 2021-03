Duas novas mortes por Covid-19 são confirmadas Em Novo Progresso;entre eles um jovem de 19 anos

Novo Progresso chega a 1483 casos e 29 mortes pela doença.

Novo Progresso confirmou duas novas mortes por Covid-19 nesta terça-feira(02/03), conforme o boletim municipal divulgado pela Prefeitura. Com isso, a cidade chega aos 29 óbitos pela doença.

As mortes registradas neste boletim são de um jovem de 19 anos e um homem de 51 anos que estava sendo tratado na rede municipal de saúde.

Jovem de 19 anos morre vítima de Covid-19 em Novo Progresso

Um jovem Italo Silva de 19 anos é um dos mais novos pacientes a morrer em decorrência do coronavírus em Novo Progresso. A confirmação da morte é da Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não deu detalhes da data e do tempo de permanência do paciente no hospital.

Vejam postagem nas redes sociais

Homem de 51 anos morre vitima de Covid-19 em Novo Progresso

O mecânico e gerente de empresa Ademir Siqueira Brito (Chupeta) veio óbito por Vovid-19.

Amigos e parentes postaram nas redes sociais o Adeus – O sepultamento aconteceu nesta terça-feira por volta das 13h30mn no cemitério municipal.

Vejam postagem nas redes sociais

Confira abaixo outros números da doença comparados com o boletim desta terça-feira (02/03):

Pacientes internados

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Somando a rede pública e a privada, o município tem 11 pessoas internadas são pacientes de Covid-19.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...