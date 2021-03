E+ Comunidade da Equatorial Pará continua com troca de lâmpadas em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante a ação, outros serviços também estarão disponíveis como o cadastro nas tarifas social e rural de energia elétrica, que beneficiam famílias consideradas baixa renda, moradores e trabalhadores rurais, com descontos nas contas de luz. Para ter acesso ao cadastro nas tarifas, os clientes devem estar munidos com RG, CPF e Número de Inscrição Social (NIS) válido.

Para realizar a troca é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até 05 (cinco) lâmpadas e, terão chance de concorrer a diversos prêmios da promoção Energia em Dia.

Nesta quarta e quinta-feira, 3 e 4 de março, a ação será realizada no bairro Mexicano. O atendimento ao público acontece na Casa do Mimi, localizada na estrada do Pedral, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A Equatorial Energia Pará continua realizando, gratuitamente, no município de Altamira, região Xingu, a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes de LED, por meio do projeto E+ Comunidade.

You May Also Like