Dupla é presa suspeita de violentar e matar adolescente no dia do aniversário da vítima, em Pacajá

Dupla presa pelo crime que revoltou a população de Pacajá — Foto: Ascom/PC

Vítima foi encontrada sem vida, despida e com hematomas pelo corpo no dia de seu aniversário de 17 anos.

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (14) dois homens suspeitos pelo assassinato de uma adolescente em Pacajá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (11), em endereço do bairro Novo Horizonte. A vítima foi encontrada sem vida pela irmã, na manhã do dia seguinte, data em que completaria 17 anos de idade.

Segundo o superintendente regional do Lago de Tucuruí, delegado Robson Mendes, a adolescente estava sem roupas e apresentava hematomas pelo corpo. “O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a perícia, já que havia indícios de que a vítima foi violentada sexualmente pelos autores”.

A justiça expediu mandados de prisão contra dois suspeitos, que foram cumpridos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Tucuruí e da Delegacia de Pacajá, com o apoio da Polícia Militar. “A atuação célere da equipe de policiais civis foi de fundamental importância na identificação dos suspeitos. Com isso conseguimos dar à população a resposta de um caso que chocou toda a região”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

Os presos foram conduzidos para os procedimentos cabíveis e estão à disposição do Poder Judiciário. O inquérito que apura o caso será concluído dentro do prazo legal estipulado pela justiça.

Fonte:g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/16:55:24

