Homem com problemas mentais é morto após ferir PM com uma barra de ferro

Na tarde de ontem, segunda-feira, 11, um homem com transtorno mentais ameaçou moradores da rua Tancredo Neves, bairro Tenoné, em Belém, com uma barra de ferro em um momento de descontrole. – (Foto:Reprodução)

Identificado como Luís Carlos Rodrigues, 44 anos, o homem assustou de tal modo os moradores que os parentes dele acabaram pedindo o apoio do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) para controlá-lo antes que ele se machucasse ou machucasse outra pessoa.

No entanto, de acordo com informações dos moradores, Luís Carlos não pôde ser contido e chegou a agredir também os socorristas e os agentes dos bombeiros. Com isso, foi acionado o reforço da Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, agentes da Ronda Tática Metropolitana (ROTAM) tentaram acalmar o acusado, porém, ele continuava a ameaçar os agentes com uma barra de ferro. Mesmo com as inúmeras tentativas de fazer com que Luís recuasse, ele partiu para cima do cabo Vilhena, e desferiu vários golpes com uma barra de ferro no agente que se defendeu atirando contra o acusado.

O agressor morreu ainda no local e o policial foi socorrido e encaminhado para a UPA de Icoaraci em estado grave.

Fonte: Portal Roma News

