Pacajá: adolescente de 17 anos sofre abuso sexual e é morta, após ter casa invadida

Gabriela Lopes, morta ao completar 17 anos, em Pacajá (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Criminoso esperou a vítima estar sozinha em casa para, então, agir. Polícia faz buscas atrás de suspeitos

A Polícia investiga um crime bárbaro cometido contra uma adolescente de 17 anos, identificada como Gabriela Lopes de Andrade, que teve sua casa invadida, teria sofrido abuso sexual e morta pelo invasor, no município de Pacajá, no sudoeste do Pará.

O corpo da jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (12). O crime teve lugar no bairro Novo Horizonte, e o criminoso aproveitou-se do fato de que a adolescente encontrava-se sozinha na casa.

De acordo com as primeiras informações, ocorreu a violação do domicílio no meio da noite, ou seja, de segunda-feira (11) para terça (12). Para isso, o invasor tomou a iniciativa de forçar a fechadura de uma janela na casa.

A Polícia levanta informações se, de fato, o criminoso vinha monitorando a vítima para, então, agir contra ela, aproveitando-se de que o pai de Gabriela estava na área rural e a irmã da vítima não se encontrava na casa. A edificação não dispõe de muros ou grades, o que deve ter facilitado o acesso do invasor.

Aniversário

Tão logo o corpo da vítima foi encontrado, nesta terça-feira (12) pela manhã, o crime foi comunicado a Polícia. A irmã de Gabriela acionou os policiais, que constataram uma desordem na casa, indicando que a vítima ainda tentou escapar da investida do criminoso.

A adolescente apresentava diversas lesões pelo corpo, e tudo indica que tenha sido vítima de estrangulamento e possivelmente de abuso sexual, o que será esclarecido pela Polícia Científica. Guarnições da Polícia Militar fazem buscas por informações para se consolidar cerco ao autor do crime ou suspeitos que deixou transtornados os moradores de Pacajá.

Gabriela Lopes nasceu em 12 de setembro de 2006, isto é, completaria 17 anos no dia de hoje (12). Ela estudava na Escola 10 de Maio, e a unidade escolar suspendeu as aulas e determinou dois dias de luto oficial pela morte da jovem. Informações sobre o caso podem ser encaminhadas à Polícia pelo número 181.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/15:17:33

