Dupla foge depois de ser flagrada com drogas dentro de carrinho de mão em Belém

A Polícia Civil apreendeu 49 petecas de cocaína e 600g de maconha.

A Polícia Civil apreendeu, nesta segunda-feira (12), 49 petecas de cocaína e 600g de maconha que estavam dentro de um carrinho de mão no bairro da Cabanagem, em Belém. Dois homens que estavam com as drogas fugiram no momento da abordagem policial. Até então, ele não foram localizados.

A ação policial ocorreu na travessa São José, esquina com rua Santo Antônio. Os donos das drogas fugiram pulando quintais.

Segundo o delagado Pery Netto, o local é usado durante o dia para venda de entorpecentes. Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar o caso.

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas de forma anônima à Polícia pelo Disque Denúncia, 181.

Por G1 PA — Belém

12/08/2019 22h30

