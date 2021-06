Dupla invade clínica médica e foge levando mais de R$ 100 mil em Itaituba

(Foto: Divulgação/PM) – Uma dupla suspeita de furtar cerca de R$ 105 mil de uma clínica médica localizada no bairro Bom Remédio, em Itaituba, foi presa pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (14). Parte do dinheiro foi recuperado.

Dupla foi presa horas depois do crime. (Foto: Divulgação/PM)

Imagens gravadas por câmara do circuito interno de segurança, mostram o momento em que a dupla força o cofre onde o dinheiro estava e fogem. Eles se utilizaram de uma ferramenta pontiaguda para realizar o arrombamento do cofre.

A dupla foi localizada pela polícia horas depois do crime próximo ao porto da balsa, na Avenida Getúlio Vargas. Aos policiais, a dupla confessou que praticaram o assalto e indicaram onde estaria escondido parte do dinheiro furtado, em uma casa localizada no bairro Vitória Régia.



Dupla furtou mais de R$100mil. (Foto: Reprodução)

No local, os agentes encontraram uma quantia de R$ 78 mil dentro de uma máquina de lavar roupas. Duas motocicletas, modelo CB Twist branca, e a outra CG Titan de cor vermelha, foram apreendidas na ação.

Segundo informações, os veículos foram comprados com o dinheiro do assalto, uma no valor de R$ 10 mil e outra no valor de R$ 5,5 mil. A polícia descobriu que a dupla realizou também um deposito no valor de R$ 9 mil para uma conta de terceiro. A investigação continua.

O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.

