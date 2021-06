Polícia militar prende foragido da justiça do Mato Grosso em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM , o homem de nome Marcos, foi recapturado, ontem , domingo (13), por volta das 21h10mn. Ainda segundo a Policia Militar, Marcos foi abordado em atitude suspeita em via publica. Ao consultar bancos de dados do Infoseg, foi constatado que ele é foragido da cidade de Primavera do Leste (MT), pelo crime de roubo, e tinha um mandado de prisão pendente expedido pela vara daquele município.

Foto: Divulgação/PM. – A policia Militar de capturou em via pública um homem, com mandado de prisão por roubo em aberto.

