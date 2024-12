É do Pará! Zaynara conquista prêmio Women’s Music Award

Mais um prêmio para conta. Agora, Zaynara celebra mais uma vitória, dessa vez na premiação promovida pela Billboard Brasil | Foto: Léo Franco/Ag. News

Premiação é organizada pela Billboard Brasil. Artista paraense havia conquistado Prêmio Multishow no início do mês de dezembro.

Diz-se de um atleta ou artista que, quando vence muitos prêmios, é preciso aumentar a estante para poder ter espaço para colocar as estatuetas recebidas. Pelo visto, a cantora paraense Zaynara vai ter que fazer isso, uma vez que tem conquistado muitas premiações musicais.

Depois de ter vencido como “Revelação do Ano” no Prêmio Multishow, a cametaense conquistou o prêmio Women’s Music Award (WME), também na categoria “Revelação”, durante cerimônia realizada pela Billboard Brasil que enfatiza o empoderamento feminino na indústria fonográfica.

A cerimônia de premiação Women’s Music Award foi realizada na noite desta terça-feira (17) em São Paulo (SP), com transmissão no Youtube e no próprio site da Billboard Brasil.

Com o troféu em mãos, Zaynara dedicou o prêmio para a própria mãe, sua maior referência enquanto mulher, bem como dedicou a singela estatueta para todas as mulheres, artistas e profissionais, do mundo da música.

“Sempre acreditei nos meus sonhos porque minha mãe sempre acreditou em mim. Eu sempre tive uma presença feminina muito forte na minha vida, então, se eu vivo tudo isso hoje, eu agradeço muito a ela. Também queria agradecer a todas as mulheres que fazem o nosso trabalho”, disse Zaynara.

Zaynara não esqueceu as raízes da região que a colocaram em evidência no cenário musical brasileiro. “Me sinto muito honrada em ser uma das vozes da cultura nortista, da Amazônia que ecoa por todo o país”, enfatizou.

Além do troféu de “Revelação”, Zaynara ainda agitou o público presente na premiação com o seu beat melody, o sucesso “Quem manda em mim”.

