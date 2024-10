João Gomes e Ary Mirelle se casam em castelo no Recife; veja as fotos

João Gomes se casa com Ary Mirelle. (

O casal está junto desde 2022. Entre os convidados famosos, estavam Xand Avião e sua esposa, Isabelle Timóteo, Gabriel Farias e Mirella Santos e a influenciadora Gkay.

João Gomes e Ary Mirelle celebraram a união religiosa na tarde de segunda-feira (21). Em uma cerimônia luxuosa, para 350 convidados, o casal trocou alianças no Castelo de Brennand, no Recife (PE).O cantor entrou na igreja acompanhado pela mãe, Kátia Gomes e em seguida Ary desembarcou do carro, acompanhada do pai. A ida até o altar aconteceu ao som de “Anunciação”, de Alceu Valença.

A influenciadora escolheu um vestido de noiva sem alças assinado pela estilista espanhola Rosa Clará. Já João, usou peças da marca New Garden.

As alianças foram levadas ao altar pela irmã da noiva e pelo irmão mais novo do noivo, simbolizando a união das famílias. Entre os convidados famosos, estavam Xand Avião e sua esposa, Isabelle Timóteo, Gabriel Farias e Mirella Santos e a influenciadora Gkay.João Gomes e Ary estão juntos desde 2022, eles são pais do pequeno Jorge, de oito meses.

