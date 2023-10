Joelma lança músicas inéditas que estarão no DVD que será gravado em Belém

(Foto:Reprodução) – Faltando menos de um mês para a gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil” em Belém, dia 24 de novembro, no Estádio do Mangueirão, Joelma preparou uma novidade e lançou duas músicas inéditas. Já disponíveis nas plataformas digitais, “Aquele Alguém” e “Saudade de Nós Dois” farão parte do repertório deste novo projeto audiovisual.

Trazendo o beat melody misturado com calypso e uma letra repleta de sentimento, “Aquele Alguém” é uma música composta por Kainô, Lucas Lopes, Gabriel Ortega e Richard. Já “Saudade de Nós Dois” foi escrita por por Chrystian Lima, compositor responsável por grandes sucessos destes quase 30 anos de carreira da Joelma e traz na letra o amor, parte fundamental em todo repertório da artista.

“Tô feliz demais em lançar essas duas músicas tão especiais e que agora farão parte deste meu novo projeto. Gravar o DVD “Isso é Calypso Tour Brasil” em Belém vai ser inesquecível e tô preparando tudo com muito carinho pra vocês. Espero todo mundo lá!”, comenta Joelma que, nesta semana está divulgando as participações especiais e shows do line up do evento. Até agora estão confirmados a aparelhagem Carabao e a cantora Viviane Batidão.

O projeto consiste num DVD gravado em 5 capitais brasileiras. A primeira escolhida foi Recife, no Pernambuco, e a gravação ocorreu em dezembro. A segunda cidade escolhida foi São Paulo e a gravação aconteceu em abril e, agora, chegou a hora de Belém integrar parte desta história.

“Belém, Pará, minha terra que eu tanto amo e carrego sempre comigo onde eu vou e em todos os meus trabalhos não tinha como ficar de fora deste projeto. Sou muito grata a todos que fazem parte da minha história e tenho certeza que vamos reviver lindos momentos juntos e criar mais uma noite inesquecível.”, finaliza Joelma que, com a nova turnê, já passou por mais de 50 cidades e teve mais de 2 milhões e meio de espectadores.

ouça “Saudade de Nós Dois” no link a seguir:

Serviço: Gravação do DVD da Joelma “Isso é Calypso Tour Brasil”

Data: 24 de novembro

Local: Estádio do Mangueirão

Ingressos à venda: ttps://www.bilheteriadigital.com/joelma-isso-e-calypso-tour-brasil-em-belem-gravacao-dvd-24-de-novembro

