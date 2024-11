É penta! Flamengo conquista o título da Copa do Brasil 2024

Plata marca gol e o Flamengo chega ao 5º título da Copa do Brasil. | Reprodução/Facebook Flamengo

Flamengo segurou a pressão, venceu de novo o Atlético-MG e conquistou o título da Copa do Brasil 2024.

O Flamengo superou a crise dos últimos meses e fechou a temporada com mais um título em sua rica galeria de troféus.

Pela quinta vez em sua história, o Mengão conquistou a taça de campeão da Copa do Brasil 2024. O título veio após uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG neste domingo (10), na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG).

Na soma dos resultados, o Flamengo venceu por 4 a 1, placar construído com vitória no jogo de ida no último domingo (3), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O gol do título foi aos 36 minutos do segundo tempo, em contra-ataque após Gonzalo Plata invadir a área e tocar na saída do goleiro para marcar o gol do pentacampeonato do Mengão.

VEJA O GOL

Além do título, o Flamengo vai fechar o ano com uma cota milionária de R$ 73,5 milhões, como premiação ao clube campeão.

Com o título, o Flamengo conquista vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025. Já o Atlético-MG tem a chance de entrar na competição, desde que seja campeão, pois irá decidir o título contra o Botafogo, no dia 30 de novembro.

Galo e Mengão voltam a se enfrentar na quarta-feira (13), agora pelo Brasileirão.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/02:14:14

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

