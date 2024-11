Arsenal e Chelsea empatam no clássico Inglês

Arsenal e Chelsea empatam no clássico da rodada, um resultado que não foi bem para ambos. | Reprodução/Facebook Arsenal

Igualdade no placar complica a vida das duas equipes na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Antes da data FIFA de novembro, o Campeonato Inglês teve um grande clássico na rodada e o resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que ficam mais distantes da parte de cima da tabela de classificação.

Arsenal e Chelsea empataram por 1 a 1 neste domingo (10), no clássico londrino. Com o resultado, ambas as equipes se afastaram das primeiras posições do Campeonato Inglês.

O primeiro tempo começou com boas oportunidades para o Chelsea, que assustou o goleiro do Arsenal logo no início. Os visitantes, por outro lado, chegaram poucas vezes com perigo na área dos Blues.

Os anfiriões seguiram insistindo na segunda etapa da partida, mas quem inaugurou o placar foi o brasileiro Gabriel Martinelli. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele fez um belo gol. A alegria dos visitantes não durou muito porque o Chelsea empatou aos 25 minutos com Pedro Neto.

Na próxima rodada, o Chelsea encara o Leicester City fora de casa, no sábado (23), às 9h30 (de Brasília). Já o Arsenal recebe o Nottingham Forest também no sábado, às 12h (de Brasília).

Com o resultado, o Chelsea ficou na terceira colocação, com 19 pontos e o Arsenal também ficou com os mesmos 19, só que em quinto.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/02:14:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...