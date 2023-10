É uma dor que jamais senti na vida’, diz mãe de jovem de 21 anos que morreu após passar por cirurgia estética no MT

A mãe relatou que a filha era uma profissional muito dedicada aos trabalhos com a loja — Foto: Arquivo pessoal

Júlia foi entubada após sofrer uma parada cardiorrespiratória e, em seguida, foi transferida para um hospital de Cuiabá, nesta terça-feira (3), onde foi constatada a morte cerebral.

A jovem Júlia Quintino, de 21 anos, morreu nessa quarta-feira (4) por complicações após passar por um procedimento estético no último sábado (30), em um hospital particular de Juína, a 737 km de Cuiabá.

Júlia foi entubada após sofrer uma parada cardiorrespiratória e, em seguida, foi transferida para um hospital na capital nesta terça-feira (3).

Ao g1, o hospital de Juína informou que não pode se manifestar sobre o caso devido ao sigilo médico.

Em entrevista ao g1, a mãe de Júlia, Márcia Quintino, contou que, após a aplicação da anestesia, a jovem não reagiu mais. Segundo ela, Júlia foi transferida para a capital e passou por exames que confirmaram a morte cerebral.

Marcia contou que a filha trabalhava como gerente em uma loja de roupas femininas junto com a irmã mais velha no município de Castanheira, a 780 km de Cuiabá.

“A Júlia era muito carismática, carinhosa e meiga. Todas as pessoas aqui da região tinham contato com ela. É uma dor muito grande, uma dor que eu jamais senti na minha vida”, disse Marcia.

A mãe relatou que a filha era uma profissional muito dedicada aos trabalhos com a loja e que sempre produzia conteúdos para as redes sociais da marca.

“Os médicos em Juína falavam que ela poderia melhorar, que ela estava com o coração batendo. Ai nós viemos para Cuiabá e foi comprovada a morte”, explicou.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Júlia lamentam o ocorrido. “Melhor tia que meus filhos poderiam ter, nós te amamos além da vida”, diz Renata Tinoco, irmã de Júlia.

Marcia informou que o corpo da filha deve chegar em Castanheira por volta das 5h da manhã, onde será velado na funerária Casa da Saudade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

