Eder Mauro, candidato à Prefeitura de Belém, declara patrimônio de R$ 2,3 milhões ao TSE

Eder Mauro, do PL. — Foto: Zeca Ribeiros/Agência Câmara

Patrimônio do deputado federal e candidato do PL dobrou em oito anos. Tatiane Calabria Coelho, vice na chapa, declarou R$ 657 mil.

O candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura de Belém, Eder Mauro, declarou patrimônio de R$ 2.387.841,10 no registro de candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O patrimônio de Eder Mauro era de R$ 1.050.653,71 em 2016, quando concorreu pela última vez ao cargo de prefeito de Belém pelo Partido Social Democrático (PSD) – ou seja, os bens dele dobraram em oito anos.

Nas eleições de 2018 e 2022, ele concorreu e se elegeu deputado federal declarando, respectivamente, R$ 2.014.963,08 e R$ 2.991.827,37.

Nos dados de 2024, Eder declara ser proprietário de R$ 1,8 milhão em imóveis, incluindo uma fazenda no valor de R$ 330 mil, entre outros bens.

O g1 Pará publica a declaração de bens dos candidatos à medida em que o registro é feito junto ao órgão eleitoral.

Veja lista dos bens declarados abaixo:

Casa em alvenaria em Belém: R$ 80.000,00

Salas comerciais: R$ 175.916,12

Veículo automotor Toyota/Hilux: R$ 270.000,00

Veículo automotor carga caminhão: R$ 160.000,00

Saldo em conta corrente: R$ 70.000,00

Fazenda em Bujaru (PA): R$ 330.000,00

Salas comerciais: R$ 208.822,73

Terreno agrícola em Vigia (PA): R$ 25.000,00

Apartamento em Natal (RN): R$ 265.900,00

Terreno em condomínio em Belém: R$ 370.000,00

Veículo automotor moto: R$ 12.000,00

Prédio comercial em Belém: R$ 75.000,00

Terreno em Belém: R$ 102.500,00

Veículo automotor ônibus: R$ 20.000,00

Terreno no distrito de Benfica (PA): R$ 35.000,00

Apartamento em Belém: R$ 162.702,25

Casa de alvenaria em Belém: R$ 25.000,00

Patrimônio da vice

A candidata a vice na chapa é Tatiane Calabria Coelho (PL). A médica concorre pela primeira vez em uma eleição.

Ela declarou patrimônio de R$ 657.000,00, incluindo:

Veículo automotor Toyota Corolla: R$ 126.000,00

Casa em Belém: R$ 500.000,00

Lote urbano em Ananindeua: R$ 30.000,00

Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.000,00

Prazos eleitorais

Com o fim do prazo para convenções e escolha de nomes na segunda-feira (5), nove candidaturas à Prefeitura de Belém (PA) foram oficializadas por partidos nas eleições de outubro deste ano.

O prazo de oficialização de candidaturas na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto.

O procedimento permite que a Justiça Eleitoral avalie se um concorrente atende aos requisitos previstos na lei ou se há alguma circunstância que o torna inelegível.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/08:03:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...