‘Ele ia fazer o mal a ela’, diz motorista de ônibus que ajudou a salvar mulher de tentativa de estupro em SP;Vídeo

Segundo a SSP, a vítima caminhava na rua quando foi abordada por homem armado com um objeto. Testemunhas desconfiaram e desceram do ônibus que passava pela área. Naquele dia, o suspeito fugiu. Caso é investigado como tentativa de estupro.

O motorista de ônibus que salvou uma mulher abordada por um homem que estava com um objeto cortante, na Rua Dom Vilares, na Vila das Mercês, Zona Sul de São Paulo, acreditou que, no início, o caso se tratava de uma briga e decidiu parar o veículo. Ele teve ajuda dos passageiros para salvar a mulher.

Uma câmera de segurança flagrou o caso, que foi registrado como tentativa de estupro no 26°DP, em 23 de outubro.

Ao g1, Paulo Sousa, de 64 anos, que há 22 anos trabalha na linha 574J/10 Metrô Conceição – Vila Carrão, diz que foi a primeira vez que presenciou um crime. O motorista lembra que viu a pedestre caminhando e desconfiou quando o suspeito chegou por trás dela de forma truculenta.

“Era uma coisa bem estranha, até achei que era briga de casal no começo. Olhei bem e pensei: ‘tem coisa errada aí’. Parei o carro e disse que a bolsa dela caiu. Ele chegou de um jeito brusco e fiquei parado com o ônibus, e perguntei se ela precisava de ajuda, e ela fez um gesto com as mãos de ‘vem, vem'”, lembra.

A vítima, uma mulher de 39 anos, contou à polícia que estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo suspeito com um objeto em mãos. Ele a ameaçou e a obrigou a acompanhá-lo.

Ela conseguiu pedir socorro para os passageiros, o cobrador e o motorista. E só conseguiu contar que não o conhecia cerca 3 minutos depois que o suspeito já tinha saído do local, e que o caso se tratava de uma tentativa de estupro.

“Ela entrou em pânico e ficou paralisada. Não conseguia falar. Só depois que ela falou que era um estuprador. Ele [agressor] ainda disse que ela era mulher dele. No ônibus que ela disse nunca tinha visto ele”, conta Paulo.

No começo da abordagem, o homem colocou um objeto nas costas da vítima e mandou que ela o acompanhasse sem fazer barulho.

“Ele estava seguindo ela já. Já sabia pra onde ia e o que ia fazer. Foi algo macabro, ia fazer o mal pra ela. Foi por Deus que a gente passou e viu.”

A vítima foi deixada perto da delegacia para o registro da ocorrência pelo motorista. As investigações seguem pelo 26º DP para tentar identificá-lo e localizá-lo.

Flagrante em vídeo

