Eleição Conselho Tutelar: 5 novos membros serão eleitos em Novo Progresso

Votação ocorre no domingo (1) de outubro. Podem votar todas as pessoas que possuem título de eleitor. – (Foto:Arte Folha do Progresso)

As eleições para os conselheiros tutelares de Novo Progresso ocorrem neste domingo (1).

Serão eleitos 5 novos para mandato de quatro anos em Novo Progresso – PA.

Qualquer pessoa que possua título de eleitor pode participar da votação.

Cada conselheiro eleito deve ter um mandato de quatro anos. Estão concorrendo 9 candidatos , no município de Novo Progresso.

O horário de votação é das 8h às 17h, serão utilizadas cédulas de papel , local; escola Tancredo Neves com urna exclusiva para os moradores da área rural.

Leia mais:

O que faz um conselheiro

O conselheiro tutelar age para garantir o direito da criança e do adolescente com a aplicação de medida de proteção e a garantia de seus direitos.

Além disso, deve ouvir queixas e reclamações sobre situações que ameacem ou violem esses direitos. Acompanhar a situação do atendimento às crianças e adolescentes na sua área de atuação e identificar possíveis ameaças ou violações de direitos.

Veja abaixo nome e numero dos candidatos ao conselho em Novo Progresso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/16:25:46

