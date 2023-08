Veja quem são os candidatos para eleição do Conselho Tutelar de Novo Progresso; votação será no dia 1º de outubro

(Imagem: Arte Jornal Folha do Progresso) – Nove candidatos estão aptos a eleição em Novo Progresso-PA.

A Prefeitura de Novo Progresso e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) reiteram sobre a relação de candidatos considerados habilitados ao pleito de Eleição do Conselho Tutelar do Município de Novo Progresso-PA, para um mandato de quatro anos (2024-2028). Ao todo, são 9 candidatos.

Kelcilene Moura, presidente da comissão Especial (coordena a eleição) repassou para a reportagem do Jornal Folha do Progresso que ; tivemos algumas etapas a serem cumpridas durante o processo eleitoral; iniciando com a convocação para as inscrições que ocorreram de 14/04/23 a 15/05/23, tivemos 16 inscritos.

– Análise de documentação com a relação de candidatos com inscrição deferida (conseguiram 11 candidatos);

– Na etapa da prova de Conhecimentos Específicos foram aprovados e habilitados 09 candidatos à Eleição que ocorrerá no dia 01 de outubro.

Veja a lista dos candidatos e fotos (abaixo)

A Eleição do Conselho Tutelar 2023 será realizada no dia 1º de outubro, na escola Tancredo Neves, sob fiscalização do Ministério Publico da comarca de Novo Progresso. Horário: 08h às 17h.

Para votar é necessário que o eleitor tenha em suas mãos um documento original com foto e o título de eleitor.

Serviço

Eleição Conselho Tutelar 2023.

Data: 01/10/2023

Horário: 08h às 17h

Local: Colégio Estadual Marquês de Caravelas

Observação: Levar documento original com foto e o título de eleitor.

O Eleitor apto a votar deve escolher na cédula um único candidato, caso efetuar mais de uma escolha o voto será anulado. Voto nulo, brancos e rasurados não serão contabilizados pela mesa de apuração no dia da eleição.

