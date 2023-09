Próximo adversário de Conor McGregor no UFC: Dana White revela quem estará no embate

Ex-campeão, Conor McGregor tem adversário definido para retorno no UFC; Irlandês mira três duelos e chefão da organização já menciona o primeiro!

O retorno de Conor McGregor, The Notorious, ao UFC se tornou questão de tempo. Considerado uma lenda da organização e sendo campeão em duas categorias, o lutador está afastado desde 2021, quando quebrou a perna no duelo contra Dustin Poirier.

Agora, dois anos depois, McGregor está participando do reality show The Ultimate Fighter, que está na sua 31ª edição. Como acontece normalmente, os treinadores se enfrentam em um embate, e do outro lado temos o americano Michael Chandler.

Dessa forma, os fãs já estão ansiosos e isso inclui os apostadores. Portanto, se você é um deles, planeje seu palpite em casas de apostas com bônus de boas-vindas, pois o duelo deve acontecer.

O próprio Conor falou sobre um retorno e, mesmo sem data oficial, fez uma projeção para duelar em dezembro, além de já programar mais dois embates.

“Chandler é o próximo, em dezembro. Aí depois (Justin) Gaethje, pelo cinturão BMF. E aí nós faremos a trilogia com Nate (Diaz)”, disse McGregor, em entrevista a uma rádio de Londres, “TalkSport”.

Dana White confirma duelo

Após o primeiro episódio do The Ultimate Fighter, o chefão do UFC, Dana White, mexeu com os fãs da modalidade. Ele confirmou que Conor McGregor irá encarar Michael Chandler. No entanto, ainda não há uma data definida.

“Ele está pronto para lutar. Eu disse para ele entrar em forma para descobrirmos se isso é verdade. Definitivamente, o adversário será Michael Chandler”, revelou o presidente do UFC.

Como o próprio McGregor já disse que pretende lutar em dezembro, o UFC precisará abrir uma exceção. Normalmente, o atleta precisa ser testado no programa antidoping da USADA durante um período de seis meses, então o prazo não bate. Em contrapartida, é possível fazer testes atuais e dar uma “brecha” para o confronto.

Vale lembrar que o Notorious está com 35 anos. Ele já foi campeão das categorias peso-leve e peso-pena, tendo inclusive acabado com o reinado de José Aldo após vencer o brasileiro em apenas 13 segundos.

Outro confronto que ficou marcado em sua carreira foi em 2018, quando encarou Khabib Nurmagomedov e perdeu. Após a luta, se envolveu em uma briga generalizada e foi suspenso do UFC por seis meses.

Desde então, fez três duelos na organização, com vitória sobre Donald Cerrone em 2020, e duas derrotas contra Dustin Poirier, em 2021. Na última delas, o irlandês estava perdendo e, em um ato de desespero, ao tentar uma reação, pisou em falso e teve uma lesão grave. Na ocasião, ele quebrou o tornozelo e ficou com o pé totalmente solto – o juiz encerrou a luta.

Após o acidente, o irlandês não entrou mais no octógono, mas esteve sempre presente em entrevistas com provocações aos adversários.

