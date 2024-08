Eleições 2024: Saiba quem são os famosos candidatos a cargos políticos neste ano

Babu Santana, Zilu Camargo e Luiza Mell são alguns dos candidatos famosos em 2024 (Foto: Instagram @babusantana, @zilucamargooficial e @luisamell)

Confira quem são as celebridades que participarão das eleições municipais em 2024.

Durante as eleições, não é incomum que famosos se lancem como candidatos a cargos políticos. Nos pleitos municipais de 2024, o cenário não será diferente. Diversas celebridades, de diferentes áreas, já afirmaram que seus nomes estarão nas urnas no dia 6 de outubro.

Confiram quem são os famosos que serão candidatos nas eleições deste ano

Babu Santana

O ator global e ex-BBB, Babu Santana, confirmou através de suas redes sociais que vai concorrer ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL.Na publicação em que anunciou sua candidatura, Babu afirmou que quer “retribuir e transformar outras vidas” como a sua foi transformada. “Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance”, escreveu o ator.

Zilu Camargo

Ex-esposa de Zezé Di Camargo e mãe da cantora Wanessa, a empresária Zilu Camargo já teve a candidatura registrada na Justiça Eleitoral e vai concorrer ao cargo de vereadora da cidade de São Paulo pelo partido União Brasil. Será a primeira vez que a famosa estará concorrendo a um cargo político.

Luisa Mell

A ativista e influenciadora Luisa Mell também será estreante nestas eleições. Conhecida pela defesa da causa animal, Luisa será candidata a vereadora na capital paulista pelo União Brasil.

Alexandre Frota

O ex-ator foi deputado federal de 2019 a 2022, mas foi derrotado nas urnas quando concorreu a uma vaga de deputado estadual pelo estado de São Paulo, há dois anos. Nas eleições deste ano, Alexandre Frota será candidato a vereador no município de Cotia, em São Paulo, pelo PDT.

Leonora Áquilla

Também conhecida como Léo Áquilla, a jornalista e youtuber ficou famosa após sua participação no reality “A Fazenda”. Defensora da causa LGBTQIA +, ela já participou de outras eleições, mas não conseguiu se eleger em nenhum dos anos. Em 2024, Leonora concorrerá ao cargo de vereadora da cidade de São Paulo pelo MDB.

Mário Gomes

Ex-ator da Globo, conhecido por atuar em produções famosas dos anos 80, Mário Gomes tentará pela quinta vez ser eleito para um cargo eletivo. Neste ano, Gomes concorrerá a vereador pelo Rio de Janeiro pelo Republicanos.

Cristina Prochaska

Longe da TV há mais de uma década, a atriz e jornalista Cristina Prochaska, que foi um dos destaques da primeira versão da novela “Vale Tudo”, vai concorrer ao cargo de vereadora em Ubatuba, no litoral de São Paulo, pelo PSOL.

Alexandre Correa

Ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, que o acusou de violência doméstica em novembro do ano passado, o empresário deve concorrer ao cargo de vereador da cidade de São Paulo pelo partido Avante.

Luciane Amaral, mãe do ex-BBB Matteus

Mãe do ex-BBB Matteus Amaral, Luciane Amaral esteve presente em diversos noticiários em junho, quando tanto ela quanto o filho, que foi vice campeão da edição de 2024 do reality da Globo, foram acusados de fraudar o sistema de cotas para ingressar no curso superior em uma universidade pública. Agora, meses depois da polêmica, Luciana se lançou candidata a vereadora pelo MDB no município de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Diones da Silva Coelho

Além destas figuras, o motorista de aplicativo que ficou conhecido depois que atropelou o ator Kayky Brito, também afirmou que iria se candidatar a vereador pela cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. No final de 2023, Diones da Silva Coelho disse que estaria conversando com “pessoas influentes” para viabilizar candidatura, mas até o momento não surgiu como candidato de nenhum partido.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/09:43:31

