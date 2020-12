Eleitos são diplomados durante solenidade na Câmara de Novo Progresso

Diplomação ocorreu em evento no Legislativo Municipal nesta quarta (16) (| Fotos: Gabriela Piran)

O prefeito Gelson Dill (MDB) , o vice Marconi da Unika (Patriota) e os 11 vereadores eleitos nas eleições de novembro estiveram presentes na cerimônia de diplomação realizada na tarde desta quarta-feira (16), na Câmara Municipal de Novo Progresso.

A cerimônia foi conduzida pelo juíza “Luana da Silva Hurtado Toigo” da 91ª Zona Eleitoral, com a presença do representante da OAB subseção de Novo Progresso , do MP e assessores do fórum.

Juiza em breve discurso, começou a cerimônia explicando o processo de diplomação e deixando um recado para os vereadores eleitos parabenizando-os e alertando sobre os desafios que terão e o dever de exercer os mandatos com dignidade e moralidade a função pública.

Devido à Covid-19, a cerimônia de diplomação foi realizada de forma remota, somente com os eleitos e dois convidados acompanhando, além dos servidores da Casa e imprensa, assim como será a posse, no dia 1° de janeiro de 2021.

A cerimônia foi rápida, a meritíssima não quis prolongar e não houve franquia da palavra devido a pandemia foi entregue os diplomas agradecendo a presença de todos , e encerrou a diplomação.

