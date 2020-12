Aumento de 3% na gasolina e 4% no óleo diesel entra em vigor a partir de hoje no Pará

Já está em vigor a partir desta quarta-feira, 16, os novos aumentos de 3,00% no preço da gasolina e de 4,00% no preço do óleo diesel, autorizados pela Petrobras na tarde desta terça-feira, dia 15.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), está nova alteração no preço da gasolina é a segunda realizada neste mês de dezembro, a primeira ocorreu no dia 2 com redução de 2,00% no preço do produto.

Já o aumento do óleo diesel, é o primeiro verificado neste mês de dezembro.

O Balanço efetuado pelo Dieese com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que em média o preço do litro do óleo diesel foi comercializado em Belém Capital em postos de combustíveis na semana passada em média a R$ 4,041 com o menor preço a R$ 3,599 e o maior a R$ 4,499.

