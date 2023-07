Em Altamira, Operação da PF combate extração ilegal de minério às margens do rio Xingu

Policiais federais na ação contra extração ilegal de minério no Rio Xingu (Foto: Divulgação)

Foram destruídos balsas e motores utilizados no crime

Como resultado da Operação Ardenti Navicula, da Polícia Federal no município de Altamira, no do Pará, de combate à extração ilegal de minério às margens do Rio Xingu, na sexta-feira (14), foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, com ênfase na inutilização do material usado no crime e na punição dos infratores.

Foram destruídos uma balsa, seis motores e duas dragas, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 380 mil para os criminosos. Ninguém foi preso. Dez policiais atuaram na operação.

As balsas e motores inutilizados eram utilizados na extração ilegal de minério, o que causa danos irreversíveis ao meio ambiente e prejudica todo o ecossistema amazônico. Além disso, ameaça espécies de animais que só existem no local, como é o caso do Acari Zebra, um peixe vítima de contrabando internacional.

Combate

Um exemplo recente da destruição causada pelo garimpo foi a contaminação com mercúrio em rios da terra Yanomami, a ponto de adoecer indígenas e ribeirinhos. Operações contra extração mineral ilegal buscam prevenir esses prejuízos e proteger o meio ambiente.

O nome da operação, Ardenti Navicula, significa “balsa em chamas” em latim, uma referência às embarcações destruídas.

Fonte O Liberal

