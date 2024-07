Em briga de trânsito, motorista sai armado de carro e acaba morto; VÍDEO

Em briga de trânsito, motorista sai armado de carro e acaba morto em Indianápolis — Foto: Reprodução/X

Vítima não esperava a reação do outro envolvido na discussão em Indianápolis.

Uma briga de trânsito terminou em morte na última terça-feira (16/7) em Indianápolis (EUA).

Gavin Dasaur, de 29 anos, desceu do seu carro, um Honda preto, e foi discutir com o motorista de uma picape. Segurando uma pistola, Gavin tentou dar um soco no outro homem.

O motorista do Chevy branco desvia do soco, e Gavin continua gritando com ele, aparentemente sem esperar que o outro envolvido na discussão estivesse armado. Pouco depois, o homem apontou a sua arma para Gavin e disparou.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis disse que o incidente ocorreu por volta das 20h15 num cruzamento. O incidente foi filmado por uma terceira pessoa, ao volante de outro veículo (ATENÇÃO, IMAGENS FORTES):

CLIQUE AQUI E ASSSITA AO VÍDEO NO INSTAGRAM

O motorista da caminhonete foi detido inicialmente, mas posteriormente liberado depois que investigadores descobriram, analisando as imagens, que o motorista pode ter agido em legítima defesa. As investigações prosseguem.

Cinthya Zamora, esposa de Gavin, condenou a atitude do motorista da picape.

“Ele era um homem trabalhador que sempre se esforçava para ajudar alguém e queria dar o mundo para mim e sua família”, disse ela a uma emissora local.

Fonte: EXTRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2024/13:53:36

