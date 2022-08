Mulher injeta sangue do namorado, com HIV, para ‘provar amor’ ao companheiro

(Foto:Reprodução / Wikimedia Commons) – O companheiro da moça de 15 anos – que teria realizado o ato- acabou sendo preso pela polícia. Já a jovem está sendo processada pela família.

Uma garota de 15 anos injetou o sangue do namorado portador do vírus HIV – causador da AIDS – como prova de amor ao companheiro. O caso ocorreu em julho deste ano, na Índia, e teve grande repercussão em todo o país. O rapaz foi preso e a família da adolescente abriu um processo na Justiça contra ela.

De acordo com o site Kalinda TV, o casal teria se conhecido na internet, mais precisamente no Facebook, há três anos. Os familiares da moça relataram que os dois já teriam tentado fugir juntos anteriormente, porém, em todas as tentativas o pai da menina conseguia encontrá-la e levá-la de volta para a casa.

Em uma das últimas vezes de ‘revoltar-se’ contra a decisão da família, a garota utilizou uma seringa para injetar o sangue do namorado em seu corpo ciente de que ele era portador do vírus. O homem acabou sendo preso e a jovem está sendo acompanhada por médicos. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022

