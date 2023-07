Em Castelo de Sonhos, equipe da Semagri faz mutirão de registro de propriedade de rebanho

(Fotos: ASCOM PMA) – “Fizemos o registro de cerca de 70 marcas de ferro por dia e pudemos ver a satisfação dos pecuaristas que ali estiveram em ter o seu registro de fato dentro do município, pois alguns tinham registro do Mato Grosso, que é um Estado próximo, mas o gado estava no município de Altamira,” destacou Marcônio Paiva, Secretário Municipal de Agricultura (SEMAGRI).

Foram dois dias de trabalho da equipe da Semagri no Distrito de Castelo de Sonhos, que fica a mil quilômetros da sede Altamira, e onde existe um grande número de produtores rurais que precisavam desta assistência, como o seu Leciano Rodrigues da Silva, que disse que “Já aconteceram muitos casos de roubos de gado na região e hoje com a marca registrada é um documento que você tem para provar a propriedade do gado. Então, parabéns à Prefeitura”, enfatizou o produtor.



A Prefeitura de Altamira, por meio da Semagri, teve a preocupação de dar sequência ao trabalho de atendimento aos pecuaristas, deixando fixo em Castelo de Sonhos um servidor treinado para continuar com os registros de marca de ferro para gados, o que garante tranquilidade aos criadores de rebanhos na região. “É muito importante pra nós ter o gado registrado, pois os sítios são tudo misturado e agora teremos prova de marca de cada animal”, destacou o pecuarista Apaminondas dos Santos.

Fonte:Ascom Prefeitura de Altamira/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2023/05:25:27

