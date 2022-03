Em Gre-Nal adiado e cercado de pressão, Inter domina e vence Grêmio no Beira-Rio

Após longa espera, o Gre-Nal 435 enfim foi disputado. Em clássico remarcado após apedrejamento do ônibus do Grêmio, o Internacional venceu, em casa, seu maior rival por 1 a 0. A partida era válida pelo Campeonato Gaúcho.

Antes mesmo de a bola rolar, o Gre-Nal foi cercado de pressão e polêmicas. Além do ataque à delegação gremista, que causou o adiamento da partida, os dois clubes vinham de vexames na Copa do Brasil que custaram suas eliminações logo na primeira fase do torneio. (As informações são do Gazeta Esportiva/foto: assessoria)

Com o placar, o Inter tira um pouco do peso de suas costas e iguala a pontuação do Grêmio na tabela do Campeonato Gaúcho, ambos com 18 pontos. Porém, o Tricolor, em segundo, supera os rivais colorados, no terceiro posto, pelos critérios de desempate.

Agora, pela próxima rodada do Campeonato Gaúcho, Inter terá pela frente o Guarany, pela última rodada da primeira fase, fora de casa. A bola rola às 16h30 (de Brasília) deste sábado. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe em Porto Alegre o Ypiranga, também pela última rodada.

O jogo – O primeiro tempo foi todo do Inter. Jogando em casa, a equipe contou com a pressão de sua torcida para crescer para cima de seu rival. Não a toa, logo nos primeiros minutos, Moisés obrigou boa defesa do goleiro Brenno.

A pressão colorada continuava, e Roger Machado, ainda no primeiro tempo, mexeu em sua equipe. Aos 40 minutos, o treinador sacou o atacante Rildo para dar lugar ao volante Bitello.

Porém, não muito depois, o Inter conseguiu seu gol, no fim da primeira etapa, para estragar as conversas no vestiário gremista. Bustos cruzou pela direita e a bola atravessou toda a grande área, sem ninguém conseguiu desviar. Porém, no segundo poste, David apareceu com liberdade para mandar ao gol.

No segundo tempo, o Internacional continuava melhor, ainda que a etapa não tenha tido chances tão boas quanto a primeira. Para o Grêmio, a melhor oportunidade talvez tenha vindo em passe de Elias para Campaz, que partida livre rumo ao gol, porém, Kaique chegou muito bem para afastar.

O desenho do jogo ficou nesse, volume maior de jogo do Inter, que dominou a partida, contra um Grêmio tímido e apático no campo de defesa, errando muitos passes e pecando na conclusão de contra-ataques. Vitória de 1 a 0 merecida para o Colorado e pressão ainda maior sobre o Tricolor Gaúcho.

