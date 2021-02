Em vídeo, Bolsonaro disse que mandou R$ 10 Bilhões para o estado do Pará- “Governador tem que falar para onde foi o dinheiro”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vídeo circula nas redes sociais e não mostra a data em que foi gravado. Em conversa, com repórteres e pessoas do estado do Pará o Presidente Jair Bolsonaro diz que enviou R$ 10 bilhões para o Pará.

