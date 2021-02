Governo do Pará aguarda entrega de nova remessa de vacinas nesta quarta-feira (24)

A Secretaria Estadual de Saúde está aguardando respostas do governo federal sobre a entrega da nova remessa (Foto:Canva)

Ministério da Saúde garantiu que Pará receberia 1, 5 milhão de doses até 30 de março. Sespa aguarda primeira remessa hoje.

O governo do Pará aguarda para esta quarta-feira (24) a entrega uma nova remessa de doses de vacina contra a covid-19 por parte do MInistério da Saúde (MS).

A garantia da entrega de 1, 5 milhão de imunizantes foi feita no último dia 18 de fevereiro, em Santarém, na região Oeste, em um encontro entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o governador Helder Barabalho. Na ocasião, o ministro garantiu que o Pará receberia o montante total até o dia 30 de março – com a primeira remessa programada para hoje. O Estado continua aguardando informações do Ministério da Saúde sobre essa demanda.

O Pará é o estado que recebeu do Ministério da Saúde, proporcionalmente, a menor quantidade de vacinas contra a doença. O governo federal enviou 315.840 doses, suficientes para imunizar apenas 2,10% da população, o que coloca o Estado em último lugar no ranking nacional da vacinação.Eduardo Pazuello também adiantou ainda que o Ministério da Saúde vai enviar 10 miniusinas de fabricação de oxigênio para o Oeste do Estado e o arquipélago do Marajó.

Os equipamentos devem ser entregues no prazo de 45 a 60 dias.No final da noite de terça-feira (23), o governo estadual anunciou que vai comprar 3 milhões de vacinas contra Covid-19 de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta terça-feira (23), após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar a aquisição de doses por estados e municípios.

Por:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

