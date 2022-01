Emater oferta 102 vagas através de Processo Seletivo Simplificado

Candidatos devem se inscrever pelo Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificados (Sipros) nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7) (Foto: Ilustrativa Reprodução Internet)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pa) abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2022 para o preenchimento de 102 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados em se candidatar devem se inscrever pelo Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificados (Sipros) nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7).

De acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento e Recursos Humanos (Codes), as vagas, preferencialmente, serão destinadas à atuação em municípios com o menor número de servidores com o objetivo de reforçar a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) ao público-alvo, os agricultores familiares rurais.

“Grande parte dos selecionados no PSS irá atuar em municípios do Regional do Marajó, do Tapajós, do Médio Amazonas, e ainda alguns irão atuar no escritório central para atender a demanda técnico-administrativa”, disse Alessandra Silva, coordenadora da Codes.

As vagas de nível superior são para profissionais com formação: engenheiro agrônomo (17), engenheiro florestal (2), engenheiro de pesca (1), médico veterinário (1), engenheiro de alimentos ou tecnólogo de alimentos (1), administrador (2), biblioteconomista (2), arquivologista (1), analista de sistemas (2), contador (2), engenheiro civil (1), estatístico (1), tecnólogo em gestão de recursos humanos (1), pedagogo (1), psicólogo (1), sociólogo (1).

Para nível médio as vagas são: agente de segurança do trabalho (1), assistente de administração (4), auxiliar de administração (30), operador gráfico (1), secretária/o (6). Já para o nível fundamental há vagas para agente operacional (23).

A seleção é composta de análise de currículo e, para os cargos de nível superior também de entrevista individual, com realização nos municípios de Marituba, Breves e Santarém.

A jornada de trabalho é de 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais. O resultado do certame será divulgado no dia 28 deste mês.

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2022/06:25:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...