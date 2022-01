Bolsonarista ex-candidato a vereador de Novo Progresso morre de Covid-19 no Hospital Regional de Itaituba

(Foto: Reprodução) -Donizete Duarte que organizou e participou de ato pró-Bolsonaro em Brasília no dia 7 de Setembro morreu de COVID-19. Duarte foi candidato a vereador no último pleito, obteve 103 votos e não se elegeu pelo PATRIOTA.

Ele postou fotos da manifestação nas redes sociais.

Ele viajou mais de 2000km para participar do evento que ocorreu em Brasília, no dia 7 setembro 2021.

Ex-policial militar do Mato Grosso do Sul aposentado, Donizete Duarte, morreu no início da noite desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, vítima da COVID-19. Donizete havia contraído a doença (covid-19) e ficou internado por 10 dias no hospital municipal de Novo Progresso, teve melhoras e piorou neste final de semana, foi transferido na segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, de UTI aérea para hospital regional de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso), não resistiu e veio a óbito. Ainda conforme informação não vacinou!

A notícia da morte foi divulgada nas redes sociais pelo filho.

Ainda segundo o filho o copro do pai será transladado para Novo Progresso onde vai ser sepultado.

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2022/22:26:48

