Empresário contrata ex-policiais e espanca namorado da ex-esposa; veja vídeo

(Foto: Reprodução)– Um policial civil aposentado e outro que teve a aposentadoria cassada foram alvo de busca e apreensão durante operação deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (7/5) por equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

A dupla é acusada de ter sido contratada para espancar um homem que mantinha relacionamento amoroso com a ex-mulher de um empresário. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Os mandados, expedidos pelo juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, foram cumpridos em Ceilândia e Samambaia. Durante as buscas nesta região, os investigadores apreenderam uma pistola calibre .40.

Além do mandado de busca domiciliar, o juiz determinou a medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de armas dos dois ex-policiais.

De acordo com a investigação, os ex-agentes ameaçaram e agrediram o casal. O crime ocorreu a mando do ex-marido da jovem e da família dela, que não aceitam o novo relacionamento da moça. A jovem se separou do empresário e passou a namorar o rapaz de Brazlândia. Em seguida, foi morar na casa da família dele.

De acordo com a apuração, o ex-marido e a família da mulher registraram falsamente o desaparecimento da moça e tentaram interná-la à força em uma clínica psiquiátrica. Descoberto o falso registro e frustrada a internação, o ex-marido e a família da jovem contrataram os ex-policiais civis. METROPÓLES

Veja imagens do momento em que os ex-policiais ameaçam e agridem o casal:

O crime

No último dia 10 de abril, no período da tarde, ex-policiais civis e familiares da moça surpreenderam o casal dentro de um veículo, nas proximidades do Lago de Brazlândia. Os jovens foram retirados à força do carro, com o emprego de armas de fogo, e o rapaz foi jogado e mantido no chão por um dos ex-policiais.

O homem recebeu vários golpes do ex-policial e sofreu várias lesões. A Polícia Militar foi acionada e interveio, conduzindo todos para a 18ª Delegacia de Polícia. A Justiça já havia proibido o ex-marido de se aproximar da moça. O ex-policial civil teve a aposentadoria cassada por crimes de extorsão, concussão e associação criminosa armada.

