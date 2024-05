Quadrilha é presa por esquartejar jovem e espalhar partes em área de mata

(Foto: Reprodução)- Quadrilha de faccionados foi presa na noite de quarta-feira (8) acusada de matar, esquartejar e esconder as partes do corpo de Mara Sales de Lara,20, em Cáceres (2255 km a oeste). A vítima estava desaparecida há poucas horas, quando os 8 suspeitos foram encontrados e indicaram onde os restos mortais estavam. A mulher seria de facção criminosa rival e, por isso, foi assassinada.

Os braços e as pernas da vítima foram colocados em uma bolsa. Já o tronco e a cabeça foram enrolados em um lençol, colocado em um plástico. A mala e o saco plástico foram jogados em regiões de mata em pontos distintos na saída da cidade

Segundo informações da Polícia Militar, 8 suspeitos foram presos pelo crime, sendo 5 homens e 3 mulheres. A moto usada para transportar o corpo da vítima foi apreendida e o grupo admitiu o crime, detalhando os fatos.

Ainda na quarta-feira (8), os militares foram comunicados do sumiço da jovem. Por volta de 22h, os setores de inteligência da PM identificaram que Mara já havia sido morta por membros de uma facção criminosa rival, que estavam escondidos no bairro Espírito Santo.

O grupo de 8 suspeitos estava reunido em uma casa do bairro quando a PM chegou. Um dos criminosos confessou o assassinato e disse que ele teria atraído a vítima para uma emboscada, onde, junto de outros membros da quadrilha, teria levado Mara para o local do crime.

Em seguida, os criminosos acionaram a facção e mataram a mulher com facadas. O criminoso ainda afirmou que, após a morte da mulher, também arrancou os membros da vítima para ocultar o cadáver.

Eles indicaram que as partes do corpo estavam escondidas em uma região de mata, nas proximidades de um rio, na rodovia MT-343. As equipes policiais e autoridades competentes foram ao local e constataram os fatos.

Diante da situação, todos os suspeitos foram conduzidos para à delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e foram entregues para a Polícia Civil para demais providências que o caso requer.

