Empresário de aparelhagem de som é baleado no Jurunas, em Belém

(Foto:Reprodução) – Vítima foi abordada por dois homens encapuzados e foi atingida por tiros no peito e no ombro, segundo a PM.

Empresário de aparelhagem de som, Wellington Estarfeson da Silva, de 35 anos, foi alvo de um atentado a tiros no fim da tarde desta quinta-feira (30) no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu na tv. de Breves com Rua dos Tamoios.

Wellington foi vítima de uma tentativa de assalto por volta das 17h40, próximo à casa onde mora, quando estava com uma quantia em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado por dois homens encapuzados que chegaram em uma moto branca. Os tiros atingiram o peito e o ombro da vítima, de acordo com a PM.

O empresário foi levado para um hospital particular e passa bem. O hospital ainda não confirmou o estado de saúde dele.

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza buscas no bairro para localizar e prender os suspeitos do crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Por G1 PA — Belém

