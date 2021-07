Corpo encontrado em área de mata é identificado em Parauapebas

Saulo Vital Capim morreu baleado na cabeça e nos pés. Foto: divulgação. – (Foto:Reprodução)

O reconhecimento de Saulo Vital Capim foi feito por familiares que estiveram no IML da cidade

O corpo encontrado numa área de mata fechada a três quilômetros da PA-160, no trecho que liga Parauapebas a Canaã dos Carajás, é de Saulo Vital Capim. Familiares estiveram na sede do Instituto Médico Legal (IML) e fizeram o reconhecimento.

O cadáver foi encontrado na última segunda-feira (12) por roceiros que trabalham numa fazenda próxima ao local, conhecido como “Linha Verde”. O corpo estava jogado no chão e de costas para cima. A autópsia identificou que Saulo foi baleado na cabeça e nos pés.

Junto ao corpo, foram encontrados apenas a carteira com dinheiro – sem documentos ou cartões – e um relógio. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, Saulo saiu de casa, no bairro Altamira, em Parauapebas, na noite de sábado (10), sem informar o destino.

As autoridades policiais continuam investigando o caso, na tentativa de identificar os possíveis responsáveis pelo crime, bem como as motivações da execução. Qualquer informação que possa ajudar na apuração do caso pode ser repassada à polícia através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Por:O Liberal (com informações do Correio de Carajás)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...