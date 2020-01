Placa Mercosul entra em vigor para novos veículos a partir desta sexta-feira, 31

Placa padrão Mercosul — Foto: Fábio Tito/G1

A estimativa é que as placas custem entre R$110 e R$130 a unidade para motos e entre R$230 e R$250 o par para carros.

A placa automotivas no padrão Mercosul vai passar a ser obrigatória a partir desta sexta-feira (31) para motoristas que fizerem o emplacamento pela primeira vez. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) fechou o sistema nesta quinta (30) e sexta-feira para se adaptar a padronização da nova placa e deve retornar com os atendimentos na segunda-feira (3).

A estimativa é que as placas custem entre R$110 e R$130 a unidade para motos e entre R$230 e R$250 o par para carros. De acordo com o Detran, apenas 13 das 112 lojas de placas automotivas se credenciaram para fabricar as novas placas. O Detran declarou ainda que a partir do dia 1º de fevereiro, uma relação com o endereço das lojas credenciadas será disponibilizado no site do órgão.

A medida foi estabelecida em uma resolução de 2019 que prevê a implementação do sistema de placas do Mercosul pelos Departamentos de Trânsitos dos estados. O primeiro anúncio das novas placas foi em 2014 e desde então a mudança foi adiada seis vezes devido disputas judiciais. A placa foi pensada com o objetivo de criar um banco de dados integrado para facilitar a leitura de placas e fiscalização entre os países que compõe o bloco Mercosul, são eles: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Para os veículos já em circulação, a placa Mercosul pode ser solicitada em casos de furto, dano, perda, troca de cidade e vontade própria. O design da nova placa é composto por três letras, seguidas de um número, mais uma letra e outros dois números. Além disso, a nova placa tem a bandeira do Brasil e identificação digital por meio do QR code. A alteração mais que dobra o número de combinações possíveis, que passa para 450 milhões.

Por G1 PA — Belém

