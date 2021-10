Empresário do Mato Grosso morre em grave acidente na BR 163 no Pará

Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021 tirou a vida do empresário mato grossense, Ari Valdir Frizon, 66 anos.

Conforme informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso o empresário tem familiares na cidade de Juara no estado do Mato Grosso.

O Acidente envolvendo a camionete Hilux placas QAM 3742, do empresário Ari Valdir Frizon , aconteceu por volta das 08h00mn , em um trecho de via reta da rodovia BR 163, entre Castelo de Sonhos e Guarantã do Norte (MT). A camionete do empresário colidiu de frente com um caminhão da empresa Lontano. O motorista da camioneta morreu na hora. O motorista do caminhão sofreu escoriações, passa bem.



No momento do acidente Ari Valdir Frizon, viajava do Estado do Pará para a cidade de Sinop (MT), onde planejava instalar uma empresa do ramo madeireiro com um de seus dois filhos.

Com os documentos pessoais do empresário foi encontrado uma carteira de garimpeiro, filiado da cooperativa Coogamibra. Ele deixa dos 02 filhos.

