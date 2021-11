Empresário encontrado morto em geladeira será sepultado hoje em Mato Grosso

O sepultamento do empresário Irineu Schindler, de 53 anos, é no final da tarde, em Canarana (832 quilômetros de Cuiabá). A funerária São Vendelino informou, , que o velório está sendo na casa mortuária, localizada ao lado do cemitério, na avenida São Paulo, na região central.

Irineu foi encontrado morto, ontem, dentro de uma geladeira em sua residência, em Querência (945 quilômetros de Cuiabá). O corpo passou por exames de necropsia no Instituto Médico Legal de Água Boa (734 quilômetros de Cuiabá), e em seguida foi liberado para Canarana.

O empresário morava em uma casa próximo da empresa que era proprietário. Na tarde de domingo, uma funcionária teria ido ao local para se certificar se precisaria trabalhar no dia seguinte e feriado, informou a Gazeta Digital.

Quando chegou, encontrou as portas abertas. Ela então procurou pelos cômodos, e visualizou que havia uma geladeira deitada em dos quartos. Estranhando a situação, abriu a porta e encontrou Irineu já sem vida.

Não há detalhes se havia ferimentos no corpo do empresário, nem marcas de violência. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica fez a análise no local.

Não há confirmação se nas proximidades há circuito de monitoramento com câmeras de segurança, que possam ter registrado as circunstâncias. Agora, o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte:momentomt. Por Rayssa Avila/1 de novembro de 2021

