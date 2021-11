Cabeleireiro é executado a tiros em salão por homens em motorista

A ação criminosa não teve testemunhas (Foto:Reprodução)

O cabeleireiro Alexander Cardozo Aguilar, de 26 anos, foi morto a tiros no salão de beleza onde trabalhava, na cidade paraguaia de Capitán Bado, cidade vizinha de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. As informações são do portal Campo Grande News.

Dois pistoleiros teriam chegado de moto, quando um deles disparou dez tiros com uma pistola 9 milímetros contra o cabeleireiro. Alexander foi atingido por oito disparos.

A ação criminosa não teve testemunhas.

O Liberal

01.11.21 22h26

