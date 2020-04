Empresário que agrediu morador de rua é madeireiro no Mato Grosso com 22 processos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O morador responde que não consegue comprar comida e não recebe ajuda porque quase não há ninguém nas ruas. O motorista do carro sugere que o empresário de uma nota de R$ 50. Santana, então, oferece a nota ao morador de rua e pede para que ele se aproxime. Em seguida, o empresário desfere tapas no rosto e grita “vai trabalhar, vagabundo!”.

Da revista Fórum – Mesmo em meio a pandemia de coronavírus, há pessoas que não conseguem ser solidárias e continuam cultivando o ódio. Começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (9) um vídeo onde um homem agride um morador de rua com tapas no rosto, em Sinop, no Mato Grosso.

