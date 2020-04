Sobe para 237 o número de casos de Covid-19 no Pará

Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais um novo caso no terceiro boletim informativo da noite deste sábado, 11.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou mais um caso de paciente infectado com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Pará, na noite deste sábado (11). Este foi o terceiro boletim da secretaria nesta sábado. O primeiro havia confirmado a infecção do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, e o segundo com 19 novos casos, totalizando 20 casos, somando os dois últimos boletins. Com as confirmações, o Pará registra 237 casos da doença, e 11 mortes de pacientes infectados pela doença.

Os novos casos confirmados são:

Homem, 54 anos, de Belém

Mulher, 28 anos, de Belém

Mulher, 30 anos, de Belém

Homem, 61 anos, de Belém

Mulher, 48 anos, de Belém

Homem, 41 anos, de Belém

Homem, 16 anos, de Belém

Homem, 58 anos, de Belém

Homem, 46 anos, Quatipuru

Mulher, 17 anos, de Santo Antônio do Tauá

Mulher, 24 anos, de Belém

Homem, 39 anos, de Belém

Mulher, 87 anos, de Belém

Mulher, 42 anos, de Belém

Homem, 35 anos, de Belém

Mulher, 32 anos, de Belém

Homem, 41 anos, de Belém

Homem, 68 anos, de Belém

Mulher, 63 anos, de Castanhal

Homem, 85 anos, de Belém

Ainda não há informações de como os pacientes contraíram a doença, se foi por transmissão comunitária ou um caso importado.

11/04/2020

11/04/2020 21h36

