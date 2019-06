Encerram na quinta-feira inscrições de PSS da Ufopa para contratar professor de língua inglesa

Encerra na quinta-feira inscrições de PSS da Ufopa para contratar professor substituto de língua inglesa — Foto: G1

Salário é de pouco mais de R$ 4 mil e o cargo é de servidor substituto. Procedimento é feito apenas pela internet e taxa inscrição é de R$ 50.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) encerrará na quinta-feira (27) o período de inscrição do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto do magistério superior para o tema Comunicação em Língua Inglesa do Instituto de Ciências da Educação (Iced) em Santarém. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet (neste link) com taxa de R$ 50.

Veja o edital do PSS para contratação de professor substituto de língua inglesa

O público alvo para este PSS são os detentores de especialização nas áreas de Letras, Linguística ou áreas afins com Licenciatura em Letras/Inglês e Letras/Português-Inglês.

A contratação será de um ano, podendo ser prorrogada pelo mesmo período apenas uma vez, com salário de pouco mais de R$ 4 mil para carga horário de 40 horas semanais.

Dividido em duas fases, o PSS terá as provas escrita em língua inglesa, com quatro horas de duração, e didática também em língua inglesa aplicadas na unidade Rondon.

O resultado final sairá no dia 17 de julho pela internet, na Ufopa e no Diário Oficial da união.

Por G1 Santarém — Pará

