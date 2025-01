Foto: Reprodução | Segundo ele, algumas pessoas já estavam consumindo frutas encontradas entre os resíduos.

Na manhã desta segunda-feira (20), um morador de Itaituba gravou um vídeo que mostra pessoas catando restos de alimentos no lixão próximo à ponte do km 7. Segundo ele, algumas pessoas já estavam consumindo frutas encontradas entre os resíduos.

As imagens também mostram urubus ao redor das pessoas enquanto elas procuram por comida, expondo uma situação de extrema vulnerabilidade.

Morador registra pessoas catando restos de alimentos no lixão, em Itaituba | PA Leia mais https://t.co/Jcj5Myz762 pic.twitter.com/Pl4MA2r9Qq — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 21, 2025

