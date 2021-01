Encontrado corpo de jovem que estava desaparecido na Ponta do Cururu, no rio Tapajós, em Santarém

Mergulhadores do 4º GBM iniciaram as buscas por volta de 17h na Ponta do Cururu — Foto: 4º GBM

Vítima identificada como Ian Moura de Carvalho tinha 21 anos e estava na cidade a passeio, em companhia da namorada.

O Corpo de Bombeiros localizou na noite de quinta-feira (14) o corpo de um jovem de 21 anos que estava desaparecido na Ponta do Cururu em Santarém, no oeste do Pará. Ele foi identificado como Ian Moura de Carvalho.

O jovem desapareceu na tarde de quinta (14) durante um passeio na região. Ele e a namorada teriam pisado em um buraco. A jovem conseguiu sair da água nadando, mas Ian desapareceu nas águas.

Jovem desaparece na Ponta do Cururu, no rio Tapajós, em Santarém; mergulhadores fazem buscas

De acordo com frequentadores da Ponta do Cururu, os buracos são comuns na área onde aconteceu o afogamento, já que muitas embarcações ficam no local que é uma das atrações turísticas do oeste do Pará. O movimento das hélices das embarcações acaba formando os buracos.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas logo após o desaparecimento do jovem, que horas depois foi encontrado.

Ian Moura de Carvalho iria completar 22 anos no dia 2 de fevereiro. A vítima morava em Uruará e estava aproveitando alguns dias de férias com a namorada.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

15/01/2021 09h49

