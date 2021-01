Covid-19: Baixo Amazonas passa de bandeira laranja para vermelha

(Foto:Reprodução) – Oficialmente, a mudança de bandeiramento será publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, no sábado (16).

Por meio das redes sociais, o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou nesta sexta-feira (15) que uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) sairá neste sábado (15) com a revisão de bandeiramento para a região do Baixo Amazonas.

De forma prática, o bandeiramento leva em consideração a capacidade hospitalar controlada e a evolução em fase decrescente de contaminação pela Covid-19 na regiões do Estado. A região sairá da bandeira laranja para a vermelha.

“Nós estamos muito preocupados com a situação em face à fronteira com o estado do Amazonas, então deixo aqui toda minha solidariedade com os irmãos amazonenses, mas temos que ter toda uma precaução e prevenção para evitar que o mesmo cenário do Amazonas seja replicado em alguma cidade do nosso Estado”, disse o governador por meio das redes sociais.

O chefe do Executivo Estadual também ressaltou que o governo do Estado já iniciou planejamento para abertura de novos leitos na região do Baixo Amazonas. “Estamos começando a receber pedidos de leitos clínicos e de UTI na região, então nós já estamos com planejamento de ampliação para abertura. Até o final do dia de hoje, nós estaremos apresentando essa estratégia, como também, o abastecimento de oxigênio para essas cidades da região. É fundamental que se tenha a precaução, medidas de isolamento, e prevenção para proteger a nossa população neste momento. Peço aos prefeitos para que fiquem atentos caso sejam necessários fazerem seus próprios decretos para proteger a vida de todos”, disse o governador.

Confira o pronunciamento completo do governador Helder Barbalho:

