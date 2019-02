Enem 2018 passa de 4 milhões de inscritos; prazo termina nesta sexta

Marca foi ultrapassada às 17h33 desta segunda-feira, segundo balanço parcial divulgado pelo Inep; previsão é que até 7,5 milhões de pessoas façam a inscrição até o dia 18.

edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já passou de 4 milhões de candidatos inscritos. Segundo balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na noite desta segunda-feira (14), a marca foi ultrapassada às 17h33.

As inscrições terminam às 23h49 desta sexta-feira (18) e devem ser feitas no site oficial do Enem.

Segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, a previsão é que o total de candidatos chegue a 7,5 milhões.

Todos os interessados em participar da prova devem se inscrever – inclusive aqueles que conseguiram a isenção da taxa de R$ 82. A aprovação do pedido de isenção, que foi feito em um período anterior, não significa estar inscrito no exame.

No caso dos estudantes que terão de pagar esse valor para se inscrever, o prazo máximo para quitar o boleto bancário é o dia 23 de maio. Mesmo que haja um feriado regional e os bancos não funcionem, a data-limite não será alterada, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Datas das provas

O Enem acontecerá em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro:

04/11: 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e redação.

Duração: 5h30

11/11: 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática.

Duração: 5h (30 minutos a mais do que em 2017)

Horários das provas

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Encerramento das provas: 19h (primeiro dia) e 18h30 (segundo dia)

