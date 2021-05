Imagem ilustrativa da notícia Enem 2021 pode ser realizado apenas em 2022

Segundo o Diário Oficial da União, o cronograma de provas do Exame Nacional do Ensino Médio pode ser readequado.

Na última terça-feira (11), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro publicou as metas institucionais globais para o ano letivo de 2021 no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, o Inep inviabiliza a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) ainda este ano.

O documento apenas traz as informações sobre o período de isenção, justificativa de ausência, período de inscrições, atendimento pelo nome social, atendimento específico e especializado (entre elas, os prazos para os recursos das atividades). Diante disto, a aplicação das provas do Enem 2021 podem ficar para 2022.

Em nota, o Inep informou que “o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) trabalharão para realizar o Enem em 2021. O edital referente aos pedidos de isenção da taxa de inscrição já foi inclusive publicado”.

Com informações do Portal Nacional da Educação

